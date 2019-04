Neue Informationen zum Starttermin von PlayStation 5

Der japanische Elektronikkonzern Sony hat das vergangene Geschäftsjahr angesichts guter Geschäfte mit seiner Videospiel-Schiene PlayStation und Musik mit einem Rekordgewinn abgeschlossen. Wie der Playstation-Hersteller am Freitag in Tokio bekannt gab, fiel zum Bilanzstichtag 31. März ein Nettoertrag von 916,3 Mrd. Yen (7,3 Mrd. Euro) an. Das ist ein Plus zum Vorjahr von 86,7 Prozent. Der Umsatz erhöhte sich um 1,4 Prozent auf 8,67 Billionen Yen (69,7 Mrd. Euro).

Milliarden für PlayStation 5

Sony bestätigte im Zuge der Geschäftsergebnisse auch erneut, dass man an einem Nachfolger für die 2013 veröffentlichte PlayStation 4 arbeite. Demnach verzeichne man "höhere Entwicklungskosten aufgrund der Arbeiten an der nächsten Konsolengeneration", eine nicht näher bezifferte Milliardensumme soll in die PlayStation 5 fließen. Damit sei aber auch klar, dass die Spielkonsole in den kommenden zwölf Monaten nicht auf den Markt kommen werde. Die Spielkonsole dürfte somit frühestens zum Weihnachtsgeschäft 2020, wohl aber eher erst 2021 auf den Markt kommen.