Bericht: Nintendo Switch könnte Xbox-Spiele bekommen

Andere Titel, die sich aufgrund der technischen Anforderungen nicht so leicht auf die Switch portieren lassen, sollen auf Microsofts Cloud-Gaming-Technologie zurückgreifen. Dieses „ Netflix für Spiele“ könnte Gerüchten zufolge bereits dieses Jahr an den Start gehen und soll den Namen xCloud tragen. Auch das „Game Pass“-Abo, bei dem Spieler gegen eine monatliche Gebühr Zugriff auf eine stetig wachsende Bibliothek an Spielen erhalten, soll auf der Switch verfügbar gemacht werden.