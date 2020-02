Coronavirus: China verbannt Spiel "Plague Inc." aus App Store

Spitzenplatz

"Mit über 130 Millionen Spielern ist es die Nummer eins bei Strategie- und Simulationsspielen weltweit und in China war es jahrelang das populärste zahlungspflichtige Spiel." Laut dem Entwickler rege das Spiel dazu an, über ernsthafte gesundheitliche Bedrohungen nachzudenken und mehr darüber zu erfahren. Laut The Verge konnte das Spiel gerade erst im Jänner einen deutlichen Anstieg an Nutzern in China verzeichnen.