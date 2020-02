Coronavirus: Foto von Hamsterkauf bei Hofer sorgt für Aufregung

Nun gibt es auch in Österreich die ersten Coronavirus-Fälle. Zwei Personen in Tirol haben sich mit dem Virus infiziert, wie die Landessanitätsbehörde der Nachrichtenagentur Reuters betätigte. Zuvor hat sich der Virus in Norditalien stark ausgebreitet. In der Folge kam es zu panikartigen Hamsterkäufen in den Supermärkten.

In Tiroler WhatsApp-Gruppen macht derzeit ein Foto die Runde, das offenbar einen solchen Hamsterkauf zeigt. Darauf zu sehen ist ein Mann, der im Lebensmitteldiskonter Hofer zahlreiche Dosengerichte, Fertiggerichte und Süßigkeiten kauft. Auf dem Kopf trägt er eine Atemschutzmaske, seine Hände hat er offenbar mit Plastikhandschuhen geschützt.