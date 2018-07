Die besten iPad-Spiele für den Strandurlaub

Old Man‘s Journey

Wer im Urlaub auf Eroberungen verzichtet und doch lieber auf Frieden setzt, ist mit Old Man‘s Journey bestens bedient. Das Spiel des Wiener Entwicklerstudios Broken Rules bietet mit herausstechenden Grafiken und einer für viele berührenden Geschichte, das perfekte Spiel zum Abschalten an. Die malerischen Städte mit vielen kleinen Details machen den Titel zu einer ganz besonderen Augenweide.

Die Story handelt von einem alten weißbärtigen Mann, der zu Beginn einen Brief erhält. Unter anderem der Brief ist dafür verantwortlich, dass dieser sich auf eine knapp zweistündige Reise begibt, in der er man die Lebensgeschichte des Mannes mit Rückblicken auf seine Abenteuer erlebt.



Nicht nur die Illustrationen sind dabei besonders, auch die Steuerung ist alles andere als gewöhnlich. Statt den alten Mann per einfachen Tipp-Gesten in verschiedene Richtungen zu schicken, richtet man sich hier die Landschaft zurecht. Die vielen verschiedenen Hügel im Spiel lassen sich per Wischgeste anheben, verschieben und ziehen, bis der Protagonist seinen Weg fortsetzen kann. Die Kombination aus wunderschönen Bildern mit vielen Details, sowie der Musik und die Geschichte macht das Game dabei zu einem perfekten Begleiter für entspannte Momente.



Old Man‘s Journey ist für 5,49€ im Appstore erhältlich.