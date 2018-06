EA erntet Shitstorm für neues Command and Conquer

Reaktionen

Command and Conquer: Rivals erinnert weniger an die hochgelobten Vorgänger, sondern an einen Ableger von Clash Royale oder Clash of Clans im Command-and-Conquer-Universum, wie Kotaku analysiert.

Beliebt dürfte sich EA mit der Neuauflage nicht machen, die Reaktionen der Spieler fallen eher negativ auf. Der Trailer verzeichnet auf YouTube bis Montagfrüh rund 200.000 Aufrufe, dabei 353 positive und rund 12.000 negative Bewertungen. Auch auf Plattformen wie Reddit und Twitter überwiegen negative Meldungen zu der Ankündigung.