EA-Gründer: "Farmville hat uns zehn Jahre zurückgeworfen"

Zu Mikrotransaktionen, die mittlerweile ein fester Bestanteil des Geschäftsmodells von EA sind, will sich Burton nicht äußern. „Wir müssen alle Möglichkeiten der Geschäftsmodelle ausreizen. Manche davon werden Nutzer mögen, andere wiederum nicht.“ Auch Warnhinweise zu Spielsucht lehnt Burton ab: „Es ist nicht die Verantwortung des Entwicklers, den Spieler zu überwachen und ihm zu sagen, was er zu tun hat.“

Gaming wird sozialer

Durch sein Investment in HolodeckVR hält Burton große Stücke auf Virtual-Reality-Technologien und vergleicht den Fortschritt mit damals, als die ersten Grafikkarten für PCs veröffentlicht wurden: „Was jetzt mit VR kommt, ermöglicht deutlich besser, den Nutzer auch emotional in das Spiel einzubinden.“ VR werde auch dazu führen, dass der soziale Aspekt von Videospielen immer stärker betont wird. „Der ganze Markt bewegt sich in eine eher soziale Richtung. Wenn die Menschen nur alleine zuhause sitzen, ist das nicht gut. Aber es wird natürlich weiterhin beides geben.“

Burton selbst spielt keine Videospiele mehr. „Ich bin zu alt und habe andere Dinge zu tun. Ich will lieber versuchen, anderen Menschen ihre Träume zu ermöglichen.“