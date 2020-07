Erste Group steigt in E-Sports ein

Massenphänomen

Die Erste Group steigt mit dem Slogan #glaubandich in den Markt ein und will so auch Kritiker ansprechen, die daran zweifeln, dass E-Sport ein echter Sport ist. "Wir wollen als Hauptsponsor der LEC dazu beitragen, das Potential von E-Sports den Menschen in unserer Region besser zugänglich zu machen", sagt Peter Bosek, CEO der Erste Bank Österreich. Neben dem Sponsoring wird die Erste Group auch ihr Edutainment-Angebot über ihre Social-Media-Kanäle für E-Sport-Fans anbieten.

Damit steigt das Unternehmen in einen riesigen globalen Markt ein. 490 Millionen Menschen verfolgen weltweit E-Sport-Turniere. Mehr als 50 Millionen von ihnen kommen aus Europa und 40 Prozent sind Frauen. E-Sport hat damit längst seinen Nischencharakter verloren und ist ein Massenphänomen. Die Erste Group reiht sich nun neben Sponsoren wie McDonalds, BMW, Mercedes-Benz und Louis Vuitton ein.