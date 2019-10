League of Legends kommt für Smartphone und Konsole

Sammelkarten ohne Lootboxen

Nachdem nun der Smartphone-Markt, auf dem sich auch Fortnite, PUBG und Call of Duty erfolgreich tummeln, abgegraben wird, kommt mit Legends of Runterra ein Sammelkartenspiel. Hier ist Konkurrent Blizzard mit Hearthstone international erfolgreich. In Legends of Runterra sollen bekannte Helden aus LoL auftreten, jedoch mit neuem Look.

Der größte Unterschied zu anderen digitalen Sammelkartenspielen wird laut IGN nicht auf Lootbox-Kartenpacks gesetzt. Spieler können die Karten einfach direkt kaufen. Das Grundspiel ist kostenlos verfügbar. Mit diesem Prinzip könnte sich LoR von der Konkurrenz Hearthstone oder Gwent abheben. LoR soll Anfang 2020 mit einer Beta-Version für PC starten und anschließend auch für Smartphones veröffentlicht werden.