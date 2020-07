Evolve: Hitverdächtige Coop-Monsterjagd angespielt

Sucht man den Kampf in voller Teamstärke und hat das Monster gefunden, offenbart sich, warum die Trapper-Klasse so wichtig ist. Mit der Arena-Granate wird eine Kraftfeld-Kuppel aufgebaut, die die Hunter und das Monster nicht verlassen können. Beim Werfen sollte man vorsichtig sein. Ist man zu weit vom Monster entfernt, baut sich die Kuppel hinter diesem auf. Zwar kann das Kraftfeld schnell wieder entfernt werden, allerdings muss sich die Fähigkeit, so wie die Primärfähigkeiten der anderen Klassen auch, erst wieder aufladen, bevor sie erneut einsatzbereit ist. So kann man zwar dem Monster zwar dicht auf den Fersen bleiben während sich die Arena-Granate auflädt, es stoppen und zum Kampf zwingen geht aber nicht.

Da die Kuppel recht groß ist, kann es sogar in der Arena schwer fallen das Monster in die Enge zu treiben. Deshalb hat die Trapper-Klasse noch einen Harpunenwerfer im Arsenal. Damit werden Fallen in den Boden geschossen, die wiederum das Monster mit Harpunen festhalten, wenn es nahe genug dran ist. Dadurch können die Hunter die Distanz zum Monster wählen. Während man den Goliath lieber aus der Entfernung beschießt, versucht man den Kraken im Nahkampf zu bezwingen.