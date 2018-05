Fallout 76: Mysteriöses neues Spiel angekündigt

Weitere Details verraten weder Trailer noch Bethesda. Mehr will man erst im Rahmen der E3-Pressekonferenz bekannt geben, die am 10. Juni um 3:30 europäischer Zeit stattfinden wird. Kotaku berichtet, dass der Titel von Bethesda-Studios in Maryland und Austin entwickelt wird. Letzteres war zuvor als Battlecry Studios bekannt und sammelte mit dem nie veröffentlichten „Battlecry“ sowie der Neuauflage von „Doom“ vor allem Erfahrungen im Shooter-Genre.