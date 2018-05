Hoffen auf Fallout 5: 150.000 Fans schauen Wackelkopf zu

Hin und wieder taten sie so, als wären sie von der Kamera überrascht, ein anderer flüsterte dem Pip Boy etwas in das Ohr. Ein weiterer hielt einfach nur seinen ausgestreckten Daumen in die Kamera.

Berechtigte Hoffnung

Obwohl im Stream kein neuer Titel zu sehen war, dürfte wohl dennoch eine Ankündigung kurz bevorstehen. Bereits 2015 wurde „Fallout 4“ in einem ähnlichen Rahmen angekündigt. Auf einen fast einen Tag andauernden Livestream, in dem man gebeten wurde, „dran zu bleiben“, folgte die Ankündigung des Action-RPGs.