Far Cry 6: Peta protestiert gegen Gewalt an Tieren

11.10.2021

Die Hahnenkämpfe im Spiel Far Cry 6 seien laut Peta "rassistisch und speziesistisch".

Schon kurz nach der Veröffentlichung des Spiels Far Cry 6 von Ubisoft am 7. Oktober gibt es erste Proteste. Die Tierschutzorganisation Peta in Lateinamerika echauffiert sich demnach über die „rassistischen und speziesistischen“ Hahnenkämpfe im Spiel. Speziesistisch meint aufgrund ihrer Artzugehörigkeit diskriminierte Lebewesen.

In Far Cry 6 können Spieler*innen nach versteckten Kampfhähnen auf dem fiktiven, Kuba-ähnlichen Inselstaat Yara suchen, welche sie im Anschluss in einem Minispiel gegeneinander antreten lassen können. Daneben verspottet Ubisoft die Hahnenkämpfe auch noch im Werbespot Chicharrón Run.