Far Cry 6: Ubisoft zeigt Gameplay-Szenen

Ubisoft hat am Freitagabend Gameplay-Szenen aus Far Cry 6 gezeigt, die eigentlich schon Mitte Februar veröffentlicht hätten werden sollen. Über 31.000 Zuschauer haben am Livestream um 18:30 Uhr teilgenommen.

Den Hauptbösewicht spielt Giancarlo Esposito, bekannt aus „Breaking Bad“ und „Star Wars: The Mandalorian“. Er verkörpert den Diktator Anton Castillo. Er unterdrückt die Einwohner der paradiesischen Insel Yara, das einstige Juwel der Karibik, und will seinem Sohn Diego den Weg zur Machtübernahme ebnen. Der Einheimische Dani Rojas wird im Spiel zu einem Guerillakämpfer, der sich gegen Castillo stellt.