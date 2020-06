FIFA 15 angespielt: Schneller, Dreckiger, Wütender

Doch weg von der Präsentation und hin zum Spiel. Hier hat EA einige kleine Veränderungen vorgenommen, die das Spiel schneller und einen Tick realistischer gestalten. So ist die Ballannahme nach einem Pass in die Tiefe deutlich schneller, der Schwung wird gleich mitgenommen. So sollen schnelle Dribblings, wie zum Beispiel bei Gareth Bales berühmten Tor in der Copa del Rey, forciert werden. Im Gegenzug fühlen sich Pässe, nach denen der Spieler erst einmal die Richtung wechseln und beschleunigen muss, deutlich träger an. All das dürfte unter anderem auch auf das überarbeitete Passsystem zurückzuführen sein. Das ermögliche nun laut EA “korrekte Ballkontakte”, bei denen der Ball exakt so vom Körper abprallt, wie er es in der Realität tun würde. Im Test führte das unter anderem dazu, dass viele Spieler zu spät reagierten und versehentlich eine Kerze schlugen. Das neue System ermöglicht zudem eine deutlich engere und präzisere Ballführung bei Dribblings. Auch die Steuerung fühlt sich dabei natürlicher und präziser an.