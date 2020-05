FIFA 15 im Test: Frustrierender Realismus

FIFA 14 war eines der wenigen “Highlights” zum Start der Next-Gen-Konsolen, vor allem in optischer Hinsicht. Eine flüssige Framerate von 60 Bildern pro Sekunde bei 1080p-Auflösung, das kannten Konsolen-Spieler bislang noch nicht. Mit FIFA 15 wird das fortgesetzt, EA hat jedoch vor allem an der Optik der Spielermodelle gefeilt. Die Animationen sind nun deutlich flüssiger und näher an der Realität. Das fällt vor allem beim Sprinten und in Zweikämpfen auf. Auch die Spielermodelle wurden überarbeitet, laut EA wurden die Gesichter von 1000 weiteren Spielern eingescannt. Das betrifft jedoch vorwiegend Spieler aus den großen Ligen, in Österreich sind selbst Stars wie Kevin Kampl nur schwer erkennbar.

Die Abnutzung soll sich auch am Rasen selbst bemerkbar machen. Jede Grätsche, Fußtritt oder Foul hinterlässt Spuren am Grün, sodass er am Schluss wie ein Fleckerlteppich aussieht. EA hat seit der Preview-Version aber kräftig am Effekt gefeilt, die Abnützung kommt nun tatsächlich der Realität nahe, doch bei einer TV-Übertragung fällt das üblicherweise nicht auf. Daher wirkt der Effekt oft überzogen und trägt kaum etwas zur Atmosphäre bei. Einzige Ausnahme ist der “Be a Pro”-Modus, bei dem man nur einen Spieler aus der Third-Person-Perspektive kontrolliert und so deutlich näher am Geschehen dran ist. Die Abnutzung des Rasens hat zudem keinen Einfluss auf das Spiel. So bleibt der Ball etwa nicht plötzlich wegen eines Lochs im Rasen stehen oder rollt langsamer.