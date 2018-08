Fortnite Beta für Android im Test: Wer laggt, verliert

Grafik alles andere als episch

Was gleich beim ersten Spiel auffällt: irgendetwas ist nicht in Ordnung. Während mich die Lags in der Sammellobby weder stören noch überraschen, wird es nach dem Absprung in den eigentlichen Kampf mehr als nur unlustig. Schon beim Gleiten zu Boden laggt Fortnite unheimlich stark. Abhängig von der Blickrichtung mal mehr, mal weniger. Die Framerate ist durchwegs niedrig. An den Testgeräten, mit einem Galaxy S8 und einem Huawei P9 nicht unbedingt die ältesten Modelle, liegt es dabei wohl eher nicht.

Nachdem ich rund zwei Gegner dank Aim-Assist und Auto-Shoot nur durch bloßes Anblicken erledigen konnte, war der dritte Kontrahent zu viel. Nach der verlorenen Runde geht es erstmal in die Einstellungen. Meine Vermutung, dass vielleicht einfach nur an den Grafikeinstellungen geschraubt werden muss, bestätigt sich aber nicht. Stattdessen ist Fortnite bereits auf der höchsten Grafikstufe eingestellt, die bezeichnenderweise „episch“ genannt wird. Tatsächlich würde man diese auf anderen Plattformen aber maximal als „niedrig“ bezeichnen. Egal welches Gerät herangezogen wird, mehr als 480p scheinen nicht möglich zu sein.

Auch bei der Framerate lässt sich trotz performanter Geräte nichts machen. Diese ist bei 30 FPS gelockt und kann wohl aus Performancegründen nicht überschritten werden. Mit unveränderten Einstellungen weitergetestet, lässt sich eines auf jeden Fall sagen: Performance ist hier reine Glückssache. Manche Runden konnten mit einigen Mini-Lags recht passable absolviert werden, andere wiederum brachten das Spiel aufgrund fehlender Frames fast zum Stillstand.

Da Epic Games das Spiel hier aber explizit als Beta ausweist, bleibt noch die Hoffnung, dass an der Leistung geschraubt werden kann. Leistungstechnisch eher nicht zu ändern wird der Akkuverbrauch sein. Wer glaubt, stundenlange Zug- oder Autofahrten mit Fortnite und einer Akkuladung verbringen zu können, wird enttäuscht werden. Im Test verbrauchten vor allem lange Runden rund acht Prozent der Akku-Leistung. Ein Wert, der nicht zu unterschätzen ist.