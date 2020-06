„Für diesen Job muss man Computerspiele lieben“

Die Indie-Branche ist in den letzten Jahren rasant gewachsen, als Indie-Entwickler muss man aber auch deutlich mehr Verantwortung übernehmen. Raten Sie ihren Studenten nach dem Abschluss, ein eigenes Unternehmen zu gründen oder zunächst einmal praktische Erfahrung zu sammeln?

Wir empfehlen den Studierenden zunächst Erfahrung in der Industrie zu sammeln. Einerseits können sie ihr Wissen festigen und ihre Fertigkeiten noch verfeinern, andererseits können die bereits bestehenden österreichischen Spieleentwicklungsfirmen nur wachsen, wenn genügend Absolventen als Arbeitnehmer zur Verfügung stehen. Trotzdem kommt es vor, dass sich Studierende gleich nach dem Studium mit ihrer Spieleidee in die Indie-Szene stürzen, wie das erfolgreiche Beispiel „Schein“ zeigt.

Wie bewerten Sie die Entwicklung des österreichischen Marktes? Bleiben Ihre Studenten nach dem Studium in Österreich oder gehen ins Ausland?

Nachdem das Wachstum der Branche anhält, kommen viele unserer AbsolventInnen in Österreich unter. Durch die Möglichkeit eines Auslandssemesters verlieren aber viele Studierende auch die Scheu, sich einmal eine Zeit lang ihre Sporen im Ausland zu verdienen. Ich mache sie auch ständig darauf aufmerksam – über den Tellerrand zu blicken, schadet niemandem.

Wo landen ihre Studenten nach dem Abschluss?

Wir bilden für die Arbeit in AAA-Studios aus. CEOs von großen Spieleentwicklern sagen mir immer wieder, dass sie unsere Absolventen bevorzugen. Wir bilden keine Entwickler aus, die alleine in ihren Kämmerchen sitzen und „Mädchen für alles“ sind. Natürlich gibt es immer wieder Talente, die sich autodidaktisch alle Bereiche angeeignet haben, aber wir bilden nur Studierende aus, die dann in Teams große Spiele entwickeln.

Dank Tools wie Unity ist es mittlerweile deutlich einfacher, eigene Spiele zu entwickeln - wie kann man da noch aus der Masse herausstechen?

Ob Unity, Unreal oder andere Engines – alle haben eines gemeinsam – sie unterstützen EntwicklerInnen in ihrem kreativen Schaffen. Um aber aus der Masse herauszustechen, müssen Entwickler absolute Experten auf ihrem Gebiet sein und einen exzellenten Studienabschluss vorweisen können. Nur so werden sie sich in der Industrie behaupten können.

Beschäftigen Sie sich am Institut auch mit dem Thema Serious Games?

Natürlich, keine Hochschule kann sich diesem Thema entziehen – unsere Aktivitäten reichen von Games for Health über Games for Learning bis zu Gamification und vieles mehr. Aktuell arbeiten wir am Forschungsprojekt „Rehabitation“ mit, das mit Hilfe von Gamification-Elementen die Rehabilitation zu Hause ermöglichen soll. Ein weiteres Projekt, „Exposure“, beschäftigt sich mit der Simulation von virtuellen Angstszenarien, die auf die Oculus Rift, eine VR-Brille, übertragen werden und den Anwender von seiner Angst befreien soll. Diese Simulation kann von Psychologen und Therapeuten ferngesteuert werden und somit dem Anwender das Unbehagen bei der Begegnung mit der Angst nehmen.

Ein Businessplan, gutes Marketing und Rechtswissen ist für einen selbstständigen Spiele-Entwickler mittlerweile genauso wichtig wie Kreativität und technisches Können. Wie unterstützen Sie hierbei ihre Studenten?

Das Curriculum im Master Game Engineering und Simulation enthält unter anderem auch Lehrveranstaltungen wie „Business of Gaming“, die über Businesspläne, Marketing und die Branche berichten oder „Rechtliche Aspekte der Spieleproduktion“, die über rechtliche Belange bei der Entwicklung von Spieleprojekten aufklärt. Unsere Lektoren sind Vollprofis, zum Teil CEOs aus Spielefirmen mit langjähriger Erfahrung in der Branche.

Virtual Reality kommt mit Geräten wie der Oculus Rift oder dem Cyberith Virtualizer wieder in Mode - lernen Ihre Studenten bereits, wie man derartige Lösungen implementiert?

Neue Geräte haben meist Einfluss auf das Game Design, die Usability und wenig Einfluss auf die technischen Schnittstellen. Daher sind unsere Studierenden prinzipiell bestens auf die Anbindung neuer Geräte vorbereitet. Sie sind so technik-affin, dass sie meist die ersten sind, die solche neuen Devices ausprobieren und einbinden müssen.

Mit Schein wurde dieses Jahr ein preisgekröntes Jump’n’Run veröffentlicht, das im Zuge des Studiums an der FH Technikum Wien entwickelt wurde. Spornt ein derartiger Erfolg auch die aktuellen Studenten an?

​Bestimmt. Jeder Studierende hat seine bestimmten Talente und Fähigkeiten. Alle unsere AbsolventInnen sind top ausgebildete Spiele- und SoftwareentwicklerInnen. Somit sind berufliche Erfolge nur eine Frage der Zeit. Die einen bekommen großartige Medienaufmerksamkeit, wie die EntwicklerInnen von Schein, die anderen werden still und heimlich Lead-DeveloperInnen in großen österreichischen Spieleunternehmen. Der Erfolg spornt auch uns Lehrende an, weil wir mit dem Master-Studium Game Engineering und Simulation eine tolle Ausbildung für Nachwuchs-Spielentwickler entwickelt haben.