Schein im Test: Ein verlockendes Irrlicht aus Österreich

Der Spieler findet sich sofort nach dem Start in den Sümpfen wieder. Kein Intro, keine Vorgeschichte mit Text, man steht einfach da. Der Vater, dessen Rolle man als Spieler übernimmt, ist zu Beginn ebenso verwirrt. Ein paar Schritte weiter findet er eine Laterne, in der sich ein sprechendes Irrlicht befindet. Aus den Gesprächen zwischen Irrlicht und Vater heraus wird die Geschichte des Spiels erzählt. Nun erfährt der Spieler: Der Sohn des Mannes ist in den Sümpfen verschwunden, er ist auf der Suche nach ihm. Das Irrlicht bietet ihm seine Hilfe an, denn ohne es würde er nicht weit kommen.