Geklagt wegen Dance Move: Kann Rapper 2 Milly gegen Epic Games gewinnen?

Auch beim Recht auf Öffentlichkeitsverletzung sieht McArthur kaum Chancen für den Rapper. Neben ihm haben den Move auch schon Rihanna, Chris Brown und Wiz Khalifa in der Öffentlichkeit aufgeführt und verwendet. Damit wird der Dance Move nicht mehr allein mit dem Rapper in Verbindung gebracht. Beim Part wegen dem „unfairem Wettbewerb“ gehe es vor allem um Ethik, so McArthur in einem Beitrag für „Wired“.

Vergleich am wahrscheinlichsten

Natürlich sei es für ein Multi-Milliarden-Dollar Unternehmen unethisch, die kreative Arbeit eines afro-amerikanischen Künstlers ohne finanzielle Kompensation zu verwenden, nur weil es vielleicht legal sein, so der Rechtsanwalt. Er rechnet daher aufgrund der drohenden schlechten Presse, dass sich Epic Games mit dem Rapper vergleichen wird.