Ghost of Tsushima im Test: Das Beste kommt zum Schluss

Malerische Welt

Das Ende des Tutorials und das Entlassen des Spielers in die freie Welt ist symbolisch für gesprengte Ketten, die Jin vorher an den Kodex gefesselt haben. Und was die offene Welt von Ghost of Tsushima bietet, ist beeindruckende Schönheit.

Es ist schwer zu beschreiben, weil es ein Gesamtkunstwerk ist. Die abwechselnde Landschaft ist einfach malerisch. Die Felder von Blumen, der herbstliche Wald, Schreine auf Bergen, die Sonnendämmerung. Die Musik dazu, der Wind, der durch das Blätterwerk fegt und dem Spieler so den Weg zu seinem Ziel zeigt. Selbst graue Regentage und Gewitter haben ihre eigene Ästhetik. Egal wohin man in der Welt geht oder reitet: An jeder Ecke gibt es wieder Schönheit zu entdecken, von Kranichen in Teefeldern bis hin zu einem Duellring, an dem sich Generationen von Samurai gemessen haben.

Trotz all dieser Schönheit lässt das Spiel einen immer wissen, dass man eine Aufgabe hat. Rauch von Brandstiftung steigt empor, von den Mongolen getötete Bürger liegen am Straßenrand und in den Wäldern. Ganze Dörfer wurden ausgerottet und Mongolen-Lager errichtet.