Wie wird GTA 6 wohl werden? Das fragen sich viele Fans des berühmt-berüchtigten Videospiels. Jetzt ist ein Leak aufgetaucht, wohl der größte Leak, den es je gab - wenn er echt ist.

Es sind hunderte Videos in einem Forum für GTA-Fans aufgetaucht, die angeblich die neue Version des Spiels zeigen sollen. „Angeblich“ deshalb, weil solange es der Spiele-Hersteller Rockstar Games nicht bestätigt, müssen die gezeigten Videos und Szenen nicht zwingend echt sein. Denn es tauchen immer wieder angebliche Leaks zu noch nicht veröffentlichten Videospielen auf, die sich später als Fälschung erweisen. Oft wollen damit etwa YouTuber ihre Views und Abonnent*innen-Zahlen in die Höhe treiben wollen.

Lucia als neuer Hauptcharakter

Zu sehen ist darin etwa, dass der Hauptcharakter erstmals eine Frau an seine Seite gestellt bekommt, die Co-Star in GTA 6 sein wird. Die Frau hat einen lateinamerikanischen Hintergrund und wird Lucia genannt. Auch ist durch die Leaks bekannt, dass GTA 6 in Vice City spielen wird.

In den Videos zu sehen ist etwa, wie sie die Bars im Rotlichtmilieu erkundet, oder wie sie zusammen mit dem Partner ein Restaurant überfällt. Einige der Videos sind noch sehr roh, und man sieht etwa nur, wie sie durch eine leere Landschaft läuft mit einem Gewehr.