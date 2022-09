Teenager hackt Uber: Interne Systeme abgeschaltet

Der US-Fahrdienstvermittler Uber ist womöglich Opfer eines Cyberangriffs geworden. Uber gehe der Meldung einer Netzwerkverletzung nach und leite eine Untersuchung ein, teilte der US-Konzern am Freitag mit.

Das Unternehmen musste wegen des Vorfalls mehrere interne Kommunikations- und Techniksysteme abschalten. Verantwortlich für den Hack ist laut der New York Times ein 18-jähriger Teenager, der bereits seit mehreren Jahren an seinen Cybersecurity-Fähigkeiten arbeitet.

Er drang in das firmeninterne Slack und in andere interne Systeme von Uber ein. Auf Twitter kursieren Screenshots von Slack-Unterhaltungen, in denen der Hacker mit den Mitarbeiter*innen Kontakt aufnimmt.