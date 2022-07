GTA 6 soll eine weibliche Hauptfigur haben

Die beliebte Grand-Theft-Auto-Serie wird erstmals eine spielbare, weibliche Hauptfigur bekommen. Das berichtet Bloomberg unter Berufung auf mehrere Insider.

Demzufolge wird es bei GTA 6 eine Latina geben. Sie ist eine der 2 Hauptfiguren in einer Story, die vom Räuberpärchen Bonnie und Clyde inspiriert ist. Ob die 2 Charaktere nacheinander in bestimmten Missionen gespielt werden, oder ob die Spieler*in frei zwischen den beiden wählen kann, ist nicht bekannt.

Keine Witze über Minderheiten mehr

Generell will Rockstar Games mehr mit der Zeit gehen. So darf jetzt nicht nur eine Frau gespielt werden, das Entwicklerstudio will auch vorsichtiger mit seiner Art von „Humor“ sein. In den früheren Spielen machte man sich immer wieder über Randgruppen lustig, bis hin zur Transphobie in GTA 5. Auch Frauen kamen bei den bisherigen Games der Serie nicht gut weg.

Die hohen Verkaufszahlen bekräftigen die kritischen Stimmen. Rockstar Games müsse seiner gesellschaftlichen Verantwortung nachkommen. GTA 5 allein wurde bisher über 165 Millionen Mal verkauft. Alle Titel der GTA-Serie zusammen wurden über 365 Millionen Mal verkauft.

Keine Crunch Time, dafür kleinere Welt

Rockstar Games will nicht nur netter gegenüber Frauen und Minderheiten sein, sondern auch seinen Mitarbeiter*innen. Deshalb wird, so gut es geht, auf Crunch Time verzichtet, die in der Games-Branche üblichen, brutalen Überstunden-Phasen.

Dies wirke sich jetzt laut den Insidern auf das Spiel auf. Ursprünglich sollte die Welt von GTA 6 angeblich große Teile von Nord- und Südamerika beinhalten – jetzt soll das auf eine fiktive Version von Miami und Umgebung geschrumpft sein. Zudem sollen die Arbeiten an dem Spiel jetzt noch mindestens 2 Jahre bis zur Fertigstellung dauern.

Laut den Insidern habe dies zu etwas Frust über den langsamen Fortschritt geführt. Die meisten Mitarbeiter*innen wären aber glücklich über den geringen Arbeitsdruck.