Die besten GTA-Alternativen für iOS und Android

So ist mehr als acht Jahre nach Teil 5 noch immer keine Fortsetzung in Sicht. Um neue Einnahmen rund um die Reihe zu generieren, hat man sich bei Rockstar deshalb zu einem Remaster für die Teile 3 , Vice City und San Andreas entschieden. Mit umstrittenem Erfolg.

Während die Grand Theft Auto Reihe bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten für Begeisterung sorgt, ist es in den letzten Jahren etwas still um die Franchise geworden. Der Erfolg von Grand Theft Auto V und dem dazugehörigen Online-Modus scheint bei Rockstar für jede Menge Zeit gesorgt zu haben.

Gangstar Vegas

Eine der wohl beliebtesten Alternativen zum Original ist Gangstar Vegas: World Crime. Lange Zeit unter City of Sin bekannt, hat sich der mittlerweile in World Crime umbenannte Titel einen Namen auf mobilen Endgeräten gemacht. Wie der Name bereits erahnen lässt, spielt Gangstar Vegas in Las Vegas, wo wir in die Rolle eines Boxers schlüpfen, der in einen Gangkrieg verwickelt wird.

Wie aus GTA gewohnt, können wir uns auch hier frei in einer offenen Welt bewegen, diese erkunden, mit unterschiedlichsten Personen und Objekten interagieren und natürlich auch Missionen erledigen. Gangstar Vegas hält hierfür eine eigene Story bereit, in der wir mit anderen Verbrechern zusammenarbeiten, Kartelle ausschalten und uns an die Spitze der Nahrungskette arbeiten.

Innerhalb der Missionen und in Sidequests können wir außerdem Boxkämpfe absolvieren, müssen Auftragsmorde erledigen oder Autorennen gewinnen. Gangstar Vegas hat dabei keine geschlossene Geschichte. Stattdessen wird das Spiel regelmäßig um neue Missionen und Elemente erweitert.

Gangstar Vegas ist kostenlos (aber mit In-App-Käufen) für iOS und um für Android erhältlich.