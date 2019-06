Harry Potter Wizards Unite: Krampfhaft aufgeblähter Fan-Service

Zu viel des Guten

So manche mögen glauben, dass ihnen Wizards Unite so einfach von der Hand gehen wird, wie es Pokémon Go bei den ganzen Hobby-Trainern getan hat. In Wirklichkeit ist das Spiel aber fast zu umfangreich und an manchen Stellen teilweise krampfhaft aufgebläht. Die etwas seichte Story mit den entschwundenen Gegenständen und Kreaturen wird nur sehr marginal im Spiel behandelt. Gleichzeitig müssen wir auch noch herausfinden, wer eigentlich für den ganzen Spuk verantwortlich ist.

Außerdem kann mit der Zeit einer von drei Berufen angenommen werden, sofern wir ausreichend Schriftrollen und Zauberbücher dafür gesammelt haben. Zur Auswahl stehen hier Auror, Professor oder Magiezoolog. Jeder Beruf hat dabei seine eigenen stärken und Schwächen. Der Professor gilt dabei als ausgeglichen in Angriff und Verteidigung, heilt dafür aber nur sehr schwach. Auror und Magiezoologe sind nur in einer Eigenschaft stark, bringen dafür bei der Heilung mehr. Während Pokémon Go mit der Zeit gewachsen ist, versucht man bei Wizards Unite die ein oder andere Macke mit überbordende In-Game-Elementen zu kaschieren.

Die vielen Charaktere, die teils gleich in mehreren Versionen vorkommen, mögen für echte Harry-Potter-Geeks faszinierenden sein. Jene Spieler, die nicht so tief in dieser Zauberwelt verankert sind, werden vor allem am Anfang Schwierigkeiten haben, ein Gefühl für das Spiel und seine komplexe Welt zu entwickeln. Bei Wizards Unite geht Niantic gleich zur Sache und liefert so viele Inhalte, dass der Spielgenuss eher in Überforderung mündet. Zwar gibt es jede Menge zu tun, die erwünschte Spieltiefe, die bei Pokémon Go gerade am Anfang vermisst wurde, liefern die vielen Herausforderungen aber nicht unbedingt.