Microsoft zeigt Minecraft Earth, macht Seitenhieb auf Pokemon Go

Abenteuer-Modus

Im Abenteuer-Modus blickt man nicht mehr auf die Klötze herab, sondern ist in der Ich-Ansicht in der Minecraft-Welt. So kämpft man gegen Skelette und andere Übeltäter. Diese können von überall kommen. Wird man etwa von hinten attackiert, muss man sich mit dem Smartphone umdrehen, um mit Schwert oder Armbrust den Bösewicht zu besiegen.

Auch dieser Modus kann gemeinsam mit mehreren Spielern gleichzeitig gespielt werden, solange die die ihr Smartphone dabei und die App installiert haben. Diese Abenteuer sollen an verschiedenen Punkten in der realen Welt verteilt sein. Wer die kurzen Kämpfe spielt und gewinnt, bekommt Belohnungen, wie Schätze und seltene Bauklötze.