Microsoft zeigt Pokémon-Go-Konkurrent Minecraft AR

Minecraft könnte schon bald als Augmented-Reality-Spiel auf Smartphones landen. Microsoft hat am Montagabend überraschend einen kurzen Teaser veröffentlicht, in der ebendas angedeutet wird. Der Teaser wurde am Ende der Eröffnungs-Keynote der hauseigenen Entwicklerkonferenz Build gezeigt. Im Video ist Saxs Persson, Creative Director für Minecraft, zu sehen, wie er auf einer Parkbank hockt und versehentlich das falsche Smartphone mitnimmt. Seine Sitznachbarin bemerkt das und hebt sein Smartphone auf, nur um darauf eine Augmented-Reality-Version von Minecraft zu sehen.