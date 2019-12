In Jesus-Spiel vollbringt man Wunder aus Ich-Perspektive

Zuerst vermuteten einige User, dass es sich dabei um einen Scherz oder PR-Gag handelt. Der Entwickler Play Way S.A. hat aber bereits andere Simulatoren wie Car Mechanic Simulator 2018, Thief Simulator, Cooking Simulator und die Renovierungs-Simulation House Flipper veröffentlicht.

Das bedeutet aber nicht, dass I am Jesus aber tatsächlich erscheinen wird. Ein Veröffentlichungstermin wurde nicht genannt. Derzeit kann man es nur auf die Steam-Wunschliste setzen.

Kuriose Bibel-Spiele

I am Jesus ist nicht das erste unfreiwillig komische Bibelspiel. In Super Noahs 3D Ark, das auf der Wolfenstein 3 Engine basiert, muss man als Noah durch die Arche gehen und so lange Tiere füttern, bis sie einschlafen. Im Jesus Christ RPG kann man als Jesus, Maria Magdalena, Petrus und Judas biblische Geschichten nachspielen.

Bei The You Testament soll man Jesus durch das gelobte Land folgen, allerdings in einer eher freien Interpretation der Geschichte. Das Spiel basiert technisch auf einem Wrestling-Spiel, weshalb Jesus viel um sich haut.