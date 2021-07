Internationales eSport-Turnier schließt Frauen aus

Ein internationales eSport-Turnier sorgt derzeit für Aufregung. Die International eSports Foundation, kurz IeSF, kündigte an, dass an der Hearthstone-Weltmeisterschaft in Baku lediglich Männer teilnehmen dürfen. In einer Aussendung verwies man darauf, dass es im Rahmen der Weltmeisterschaft auch Bewerbe nur für Frauen geben werde. Diese finden aber nicht für Hearthstone, sondern in StarCraft 2 sowie Tekken Tag Tournament 2 statt.

„Es ist bekannt, dass eSport vorwiegend von Männern gespielt wird und Frauen nur einen kleinen Teil der Spieler ausmacht. Durch das Ausrichten von Frauen-Turnieren versuchen wir, weltweit die weiblichen Spieler zu unterstützen“, heißt es unter anderem in der Aussendung. Um als wahrer Sport anerkannt zu werden, müsse man sich an internationalen Sport-Regeln orientieren. Dabei verweist man auf Schach, in dem ebenfalls Ligen für Frauen die Regel seien.