KFC stellt Gaming-PC vor, der Hühnchen warm hält

Bucket mit Prozessoren

In ihrer Form ähnelt die KFConsole einem "Bucket", dem typischen Behältnis für Chicken Wings in den KFC-Restaurants. Im Inneren sitzt eine Intel Nuc 9 CPU, eine Nvidia GPU und eine 1 Terabyte SSD. Prunkstück ist allerdings die "Chicken Chamber", eine Lade, in der tatsächlich Essen warmgehalten werden kann. Die Abluft des Kühlsystems macht es möglich.