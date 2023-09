KI-Tool lässt aus Text ein Videospiel entstehen

Wie das aussehen kann, zeigt Togelius in einem Video auf Facebook :

Es war nur eine Frage der Zeit, bis Künstliche Intelligenz auch die Spieleentwicklung übernehmen kann. Die Forscher Julian Togelius und Timothy Merino von der New York University haben zusammen mit ihrem Team ein Tool entwickelt, das aus Texteingabe Spielecharaktere und neue Level entstehen lässt.

Das KI-Modell auf Basis von GPT-4 wurde mit 882 Levelkarten aus Spielen, 100 Sprites (Grafikobjekt, etwa ein Charakterdesign in einer bestimmten Pose), und 10.000 Emojis gefüttert. Dazu wurden Beschreibungen geliefert, was auf den Bildern zu sehen ist.

Einfache Bedienung

Dabei wurden keine expliziten Namen wie "Super Mario" verwendet, sondern Umschreibungen wie "ein Mann mit einem Bart und einem roten Anzug". Wie die Forscher*innen gegenüber New Scientist erklären, versuchten sie das Tool so simpel und übersichtlich wie möglich zu halten.

Trotzdem kann damit genau das erstellt werden, was sich die Nutzer*innen vorstellen - "eine Blumenwiese", "eine Baumgruppe in einem Fluss" oder "ein überflutetes Dorf" oder "eine Frau in einem roten Kleid mit einer Krone", werden sie das erhalten.

Dafür ist kein leistungsstarker Rechner nötig. "Viele Modelle brauchen massive Datenmengen, um zu funktionieren. Dieses Ding wurde auf unserem Heimcomputer trainiert, funktioniert auf dem Smartphone und das mit hoher Geschwindigkeit", sagt Togelius. In ihrer Studie (hier) nennen die Forscher*innen ihr Projekt daher "5-Dollar-Model".