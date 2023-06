ChatGPT-Bot kann jetzt Minecraft spielen

Die Möglichkeiten künstlicher Intelligenzen wie ChatGPT werden derzeit überall erprobt. Daher dürfte es niemanden mehr überraschen, dass jemand mit GPT-4, das Sprachmodell von Open AI, einen Bot entwickelt hat, der Minecraft "spielt". Voyager, so der Name des Bots, ist dabei deutlich effizienter als vergleichbare KI-Bots.

Entwickelt wurde Voyager von Linxi "Jim" Fan, ein KI-Forscher und Nvidia-Mitarbeiter zusammen mit einem Team. Natürlich spielt Voyager nicht wirklich, sondern interpretiert den Code von Minecraft über eine Schnittstelle. So erkennt es etwa, dass sich eine Angel im Inventar befindet und ein See in der Nähe ist, an dem gefischt werden kann. Es kombiniert dann, dass diese Aktivität Erfahrungspunkte bringt und führt sie durch.