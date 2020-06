Live Pitch: Kampf um die beste Spiele-Idee Österreichs

Die Vorauswahl für die Firmen-Kategorie haben drei Sci-Fi-Titel geschafft. In "Ace Ferrara and the Dino Menace" schlüpft der Spieler in die Rolle des namensgebenden Weltraumpiloten und kämpft sich durch recht schräge Missionen (unter anderem sollen "kybernetisch verbesserte Katzen" eine Rolle spielen). Der Titel soll für PC, Mac, Android und iOS erscheinen. "Beyond 35.200" ist ein Sci-Fi-Racer im Wipeout-Stil. Die Grafik ist bewusst schlicht gehalten und erinnert an den Strategie-Titel Darwinia. In Nyquest für iOS und Android übernimmt der Spieler die Kontrolle über einen "Weltraum-Journalisten", der von Planet zu Planet reist und diese dokumentiert. Dabei ist vor allem Geschick erforderlich, da sich bei der Reise immer wieder Hindernisse in den Weg stellen.