Mario spielen am Klo: Nintendo kennt die Stärken der Switch

In einem Werbespot zeigt Nintendo, dass es seine Kunden kennt und wirbt damit, wie gut Mario Kart am WC gespielt werden kann.

Genau hier setzt Nintendo mit seinem aktuellen Werbespot für die Spielkonsole Switch an, der überraschend ehrlich ist. Gespielt wird hier nicht am Flughafen, im Flugzeug oder dem Taxi, sondern am Klo, ihm Wohnzimmer und in der Schule. Beworben wird der Fun-Racer Mario Kart 8 Deluxe, der am 28. April erscheint. Die Nintendo Switch erscheint am 3. März.