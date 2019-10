Mini-Gameboy: Analogue Pocket kann alte Module abspielen

Das 3,5-Zoll-LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung schafft eine Auflösung von 1600x1440 Pixeln und wird damit deutlich bessere Bilder liefern, als Nintendos Original-Geräte. Verbaut ist eine Lithium-Ionen-Batterie, die über USB-C geladen wird, ein Slot für Micro-SD-Karten, ein Kopfhörer-Eingang und ein Anschluss für das originale Link-Kabel. Also keine Sorge: Pokémon können wie gewohnt getauscht werden.

Tetris am TV

Die zusätzlich erhältliche Docking Station fällt ebenso minimalistisch aus, wie das Handheld selbst. Es hat einen HDMI-Anschluss, sowie zwei USB-Anschlüsse und Bluetooth, um Controller anzuschließen. Wer möchte, kann also Tetris auch gemütlich vom Sofa aus am Fernseher spielen. Laut The Verge sollen zukünftig auch Adapter entwickelt werden, die Spiele des Sega Game Gear und Neo Geo Pocket Color spielbar machen. "Unser Ziel ist es, zukünftig alle Handheld-Systeme zu unterstützen", sagt Christopher Taber von Analogue.

Die Firma ist kein Neuling wenn es um den Verkauf überarbeiteter Retro-Konsolen geht. Sie bietet unter anderem den Mega Sg ( Sega Master Drive) und den Super Nt - Classic (Super Nintendo) in ihrem Shop an. Der Pocket wird 2020 in limitierter Ausführung für 199 US-Dollar auf den Markt kommen, ein Datum für die Docking Station ist noch nicht bekannt.