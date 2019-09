Tests: Sega Mega Drive Mini ist die beste Retro-Konsole

Fazit

Für IGN ist die Sega Mega Drive Mini „das, was einer perfekten All-in-One-Mini-Konsole bisher am nächsten kommt.“ Für The Verge ist es „eine winzige Schachtel, die diese geliebte Konsole ehrt und bewahrt.“ „Es ist die beste Retro-Konsole mit exzellenten Games, exzellenter Emulation, originalen Controllern und einem fairen Preis“, schreibt Polygon. „Diese Maschine macht, was Nintendo nicht gemacht hat –das Erbe wurde hier wahrhaft geehrt“, schlussfolgert The Guardian.