Mortal Kombat X kommt 2015

Eine Woche bevor die Spielemesse E3 startet, hat Ed Boon auf Twitter verkündet: The name of the game is "Mortal Kombat X". Der neueste Teil der Beat-em-Up-Serie soll 2015 erscheinen. Wann genau und für welche Systeme ist noch nicht bekannt. Früheren Leaks zufolge wird Mortal Kombat X für PS4, Xbox One, PS3, Xbox360 und PC erscheinen.

Die Beschreibung des Trailers auf YouTube liefert keine weitere Details, sondern lediglich die üblichen Marketing-Floskeln: "Fueled by next-gen technology, Mortal Kombat X combines unparalleled, cinematic presentation with dynamic gameplay to create an unprecedented Kombat experience."