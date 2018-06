Neuer Trailer zum Wiener Videospiel Ori and the Will of the Wisps

Ori and the Will of the Wisps bietet, wie schon der Vorgänger, einen grafisch eindrucksvollen Stil. Dieser wird mit anspruchsvollem Jump-and-Run- und Metroidvania-Gameplay verknüpft. Im zweiten Teil wird Ori auf Verbündete treffen, die ihn in manchen Levels helfen können. Dazu gehört etwa eine Eule, mit der er fliegen kann.

Die schlechte Nachricht: Ori and the Will of the Wisps wird nicht mehr heuer, sondern erst 2019 für Xbox One und PC erscheinen. Ein genaues Veröffentlichungsdatum ist noch nicht bekannt.