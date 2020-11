Neues Bond-Spiel: Hitman-Entwickler arbeitet an "Project 007"

Vorgeschichte

Wie IGN berichtet, soll es sich dabei um die Origin-Story handeln, also die Vorgeschichte zu James Bond. Allerdings erhielt Bond erst im Roman "Casino Royal" den 00-Status. Daher bleibt abzuwarten, ob sich das Spiel möglicherweise mit seiner Ausbildung und den ersten Jahren beim MI-6 befassen wird.

Als Entwickler der erfolgreichen Hitman-Reihe, in der man ebenfalls in die Rolle eines Agenten schlüpft, sollte IO Interactive mit der Thematik gut vertraut sein. Zudem arbeitet man mit dem Filmstudio MGM und der Produktionsfirma Eon Productions zusammen. Sie sind für die Produktion der Filme zuständig. Entwickelt wird das Spiel in Malmö und Kopenhagen, wofür IO Interactive derzeit Entwickler sucht.