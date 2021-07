Nintendo 64 wird 20 Jahre alt

Am 23. Juni 1996 wurde der Nintendo 64 in Japan erstmals weltweit verkauft. Der direkte Konkurrent zu der damaligen Zeit war Sonys PlayStation. Gamer in Europa mussten sich übrigens noch fast ein Jahr gedulden, bis der N64 am 1. März 1997 auch hier veröffentlicht wurde.

Für die Konsole erschienen zahlreiche legendäre Spiele wie etwa Super Mario 64 oder The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Später kamen noch Klassiker wie GoldenEye 007 oder Mario Kart hinzu.