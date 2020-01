Nintendo baut Riesen-Vergnügungspark in Japan

Besucher können dafür eines von sechs Power Up Band, ein Wearable mit zugehöriger Smartphone-App kaufen. Sie sind an die Charaktere Mario, Luigi, Peach, Daisy, Yoshi und Toad geknüpft und können so digitale Münzen sammeln und an Wettbewerben teilnehmen. Wie bei Super Mario können die Besucher gegen Fragezeichen-Blöcke springen. Die Zahl der gesammelten Münzen wird in einem Park-Highscore auftauchen. Sie können anschließend gegen Erinnerungsstücke eingetauscht werden.

Ein Screenshot der zugehörigen App zeigt die Karte des Parks in Super-Mario-Optik. Sie soll nicht nur bei der Orientierung helfen, sondern auch Herausforderungen und Wettkämpfen anzeigen. Wie im Pilzkönigreich findet man dort unter anderem Prinzessin Peachs Schloss, Bowsers Festung und Toad Town.