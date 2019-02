Nintendo kündigt zwei neue Pokémon-Games an

Pokémon Day

Die Ankündigung am 27. Februar kommt nicht von ungefähr, so wird dieses Datum als Pokémon Day gefeiert, weil an diesem Tag im Jahr 1996 das erste Spiel für den Game Boy in Japan auf den Markt gebracht wurde.

Erst im vergangenen Jahr ist mit Pokémon Let’s Go ein Titel für die Switch erschienen. Nintendo versuchte dabei einen Hyrid aus dem äußerst populären Smartphone-Game Pokémon Go und dem traditionellen Pokémon Gelb für den Game Boy zu schaffen.