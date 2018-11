Offenes Fortnite-Tournier startet mit Millionenpreisgeld

Der Spielehersteller Epic Games hat bekanntgegeben, dass ein für alle Teilnehmer offenes Fortnite-Tournier stattfinden wird. Das Preisgeld wird mit einer Million US-Dollar festgesetzt. Dieses werden sich die besten Spieler teilen. Das "Winter Royale" genannt Wettspielen beginnt mit Qualifikationsrunden in Nordamerika und Europa. Diese werden am 24. und 25. November stattfinden, wie engadget berichtet. Wer die erste Runde übersteht, darf am 30. November im Europafinale antreten. Die Nordamerikaner küren ihre Regionalmeister am 11. Dezember.