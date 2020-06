PlayStation 4-Update 2.0 wird am Dienstag veröffentlicht

Mit Share Screen kann der Bildschirminhalt übertragen werden, bei "Hand over my Controller" kann der zweite Spieler die Rolle des Spielers übernehmen. Dafür muss jedoch der erste Spieler PlayStation Plus besitzen. Mit "Hand over my second Controller" können zwei Spieler gemeinsam das Spiel spielen, auch wenn der zweite Nutzer das Spiel eigentlich nicht besitzt. Hierfür müssen jedoch beide PlayStation Plus-Abonnenten sein.