PlayStation Plus: Sony verschenkt Call of Duty Black Ops 3

Das Angebot wird nach und nach in den verschiedenen Ländern freigeschaltet. In den USA ist das Spiel seit Montag verfügbar, in Australien und Großbritannien bekamen Plus-Kunden am Dienstag Zugang. Dass das Spiel verteilt wird, hat Sony bei der Präsentation von Call of Duty Black Ops 4 auf der E3 angekündigt. Plus-Kunden können auf ihrer Playstation 4 prüfen, ob das Spiel schon zum Download bereitsteht.