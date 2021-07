Pogoco: Österreicher entwickeln Chatbot für Pokemon Go

Ein Facebook-Chatbot aus Wien soll Pokémon-Spielern im Alltag helfen. Er gibt unter anderem Tipps für den Kampf, das Entwickeln von Pokémon und verrät den Server-Status.

Der Pokédex ist eines der wichtigsten Hilfsmittel in der Welt von Pokémon. Die digitale Enzyklopädie verrät, wo die Schwächen und Stärken eines Pokémon liegen und wie es sich entwickeln kann. Ein derartiges Hilfsmittel fehlt leider in Pokémon Go. Der Pokédex im Smartphone-Spiel ist allerdings eher ein Sticker-Album, das zeigt, wie viele der 148 verfügbaren Pokémon man bereits gefangen hat. Hier wollen nun zwei österreichische Entwickler mit einer selbst entwickelten Lösung Abhilfe schaffen. Helmut Herglotz, Gründer des Start-ups Sofasession, und Pascale Rasinger, Gründerin von UrbanChatRoom, haben mit "Pogoco" einen Pokédex-Ersatz für den Facebook Messenger entwickelt.

Chatten im Spiel

Das Funktionsprinzip ist simpel: Der Spieler schreibt dem “Pokecoach” auf Facebook Messenger den Namen eines Pokémon. Als Antwort bekommt er ein Bild des Pokémon mitsamt Statistiken und Informationen geliefert. Dazu zählen neben der Art des Pokémon auch die Maximalwerte an Wettkampf- und Kraftpunkten, mögliche Entwicklungsstufen und die dafür erforderliche Zahl an Bonbons sowie Schwächen. So weiß der Spieler stets, auf welche Entwicklungsstufe er hinarbeitet oder welche Art von Pokémon beim Erobern einer Arena besonders effektiv wäre.

© Screenshot

Dank der “Chat Heads” des Facebook Messengers kann der Chatbot unter Android auch zu Rate gezogen werden, ohne Pokémon Go zu schließen. So sind auch jene Spieler auf der sicheren Seite, die die App nicht schließen, weil sie fürchten, ein Pokémon zu verpassen. Das sei auch der Grund, wieso man sich für den Facebook Messenger entschieden habe, so Herglotz gegenüber der futurezone. "Es war für mich unmöglich, mir die ganzen Kampfwerte und Statistiken von über 150 Pokémon zu merken. So habe ich auch ständig in Arenakämpfen verloren. Ich habe dann auf einschlägigen Webseiten über die Pokémon recherchiert, aber das Angebot dort war nur schwer mobil verwendbar."

© Pokemon Company/Screenshot

