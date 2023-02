Eines der seltsamsten Pokemon-Games erscheint diesen Sommer

In Pokémon Sleep muss man in der realen Welt schlafen, um Pikachu und Mauzi anzulocken.

Dafür wird der eigene Schlaf in 3 Schlaftypen unterteilt: Halbschlaf, Teilschlaf und Tiefschlaf. Je nachdem, welchen Schlaftyp das Game an einem erkennt, werden Pokémon mit ähnlichem Rhythmus freigeschaltet. Im Trailer wird angedeutet, dass man, je länger man spielt, Pokémon mit seltenen Schlafstilen finden kann.

Das Game ist nicht die einzige Neuigkeit von Pokémon: Außerdem erscheinen wird ein neues Gerät mit dem Namen "Pokémon Go Plus Plus" . Es wird neben Pokémon Go auch für Pokémon Sleep verwendbar sein. Es ist jedoch keine Voraussetzung, um das Spiel zu spielen. Auch hierfür wurde ein Trailer veröffentlicht:

Erkennbar ist, dass das Gerät einem Pokéball ähnelt und beim Schlafengehen sowie nach dem Aufstehen aktiviert wird. Dabei wird auch hier der Schlaf gemessen. Zudem ist die Stimme von Pikachu eingebaut, die zu einem beim Schlafengehen und beim Aufstehen spricht, aber auch Schlaflieder und weitere Funktionen beinhaltet, die man im Schlaf freischalten kann.

Automatisch Bälle werfen

Pokémon Go Plus Plus kann in Pokémon Go automatisch Pokébälle werfen, ohne dass man das Handy herausholen muss. Per Knopfdruck am Gerät soll es auch möglich sein, Hyperbälle zu werfen. Weitere Funktionen, die die aufgezeichneten Daten über den eigenen Schlaf nutzen, sind geplant.

Pokémon Sleep wird voraussichtlich im Sommer 2023 veröffentlicht, Pokémon Go Plus Plus erscheint am 21. Juli 2023.