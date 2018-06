Pokemon Go bekommt endlich eine Tauschfunktion

Tauschen

Auch das Tauschen von Pokémon erhöht das Freundschaftslevel. Bevor man jetzt in Jubel verfällt, endlich an regionale Pokémon zu kommen, ohne den Kontinent verlassen zu müssen: So leicht ist es nicht. Die Freunde die tauschen wollen, dürfen nicht weiter als 100 Meter voneinander entfernt sein.

Tauschen kostet Sternenstaub. Ist das Freundschaftslevel hoch, ist weniger Sternenstaub nötig. Pokémon, die noch nicht im Pokédex des Empfängers registriert sind, sowie legendäre und schillernde Pokémon, gelten als „Spezial-Tausch“. Dieser kann nur einmal pro Tag durchgeführt werden und nur, wenn das Freundschaftslevel „Superfreund“ oder „Bester Freund“ erreicht wurde. Der Spezial-Tausch kostet zudem eine große Menge Sternenstaub.