Pokemon Go: Betrug mit Gewinnspielen und Fake-Apps

Immer mehr Betrüger versuchen aus dem Hype um Pokémon Go Kapital zu schlagen. So locken Facebook-Seiten mit gefälschten Gewinnspielen, bei denen Pokémon gewonnen werden können.

Der Hype um Pokémon Go ist groß und so ist es wenig verwunderlich, dass sich das auch Betrüger zunutze machen wollen. So berichtet Mimikama, dass die Facebook-Seite " Pokémon GO Deutschland Official" sich als offizieller Facebook-Auftritt des Smartphone-Spiels ausgibt. Die Seite zählt derzeit mehr als 94.000 Fans (Stand 19.7., 16:00 Uhr) und konnte vor allem durch ein gefälschtes Gewinnspiel seine Reichweite vergrößern. Im Rahmen des Gewinnspiels werden angeblich 1000 Stück des legendären und überaus seltenen Pokémon Mew verlost.

Da es sich bei der Seite um keinen offiziellen Facebook-Auftritt des Spiels handelt und das Tauschen bzw. Verschicken von Pokémon derzeit noch nicht möglich ist, ist davon auszugehen, dass es sich um einen Fake handelt. Dennoch zählt das " Gewinnspiel"-Post bereits mehr als 64.000 Likes, und wurde über 50.500 Mal geteilt. Die Betreiber der Seite wollen offenbar das Hype-Thema nutzen, um eine Facebook-Seite mit möglichst großer Reichweite aufzubauen.